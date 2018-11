Șoferul implicat in accidentul de pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona Hotelului Zodiac, cercetat in libertate

Astrocafe.ro: Horoscop pentru saptamana 12 - 18 noiembrie 2018 Berbec În primele zile ale săptămânii ești preocupat de cariera profesională şi de imaginea ta în societate. Sunt posibile controverse în relațiile cu șefii și autoritățile, însă cu puțin efort și bunăvoință vei depăși totul cu bine. Se conturează discuții ...

Expertiza Fincantieri pentru apararea Romaniei la Marea Neagra Expertiza Fincantieri in constructia de corvete - tipul de nava cerut de Fortele Navale Romane - este impresionanta.

Untold 2019: Cand vor fi puse in vanzare primele 10.000 de abonamente Cea de-a cincea editie a Festivalului Untold va avea loc anul viitor in perioada 1 - 4 august, primele 10.000 de abonamente fiind puse in vanzare incepand de miercuri, 14 noiembrie, la un pret special, de 99 de euro plus taxe.

Inca o grozavie la Braila, dupa incidentul care a cutremurat Romania În această dimineață, la ora 6.20, un locuitor din comuna Cazasu a fost anunțat la numărul de urgență 112 că în fața sediului Primăriei din Comuna Cazasu a fost găsit un bărbat spânzurat, scrie Realitateadebraila.net. Citește mai departe...

Cine voteaza Partidul Realitatea Analiza calitativă a sondajului realizat de CURS la comanda GeoPOL indica elemente interesante legate de cei care ar vota Partidul Realitatea la alegerile europarlamentare de anul viitor. Citește mai departe...

Sindicalistul Matei Bratianu, audiat la DNA intr-un dosar privind Poșta Romana Liderul sindical Matei Brătianu apare într-un dosar al DNA privind Compania Naţională Poşta Română şi serviciile de poşt ...

Promisiunile neonorate ale omului de afaceri Sanjeev Gupta. De la marile speranțe la marile restanțe Grupul britanic Liberty, parte a Alianţei mondiale GFG, aparţinând omului de afaceri Sanjeev Gupta, a anunţat, pe 12 octombrie, un acord condiţionat pentru cumpărarea a patru combinate siderurgice din Europa, printre care şi SIDEX Galaţi. „Printr-o tranzacţie importantă care ar majora capacitatea de laminare totală a grupului Liberty la peste 15 milioane de tone pe […]

Inca o victorie pentru PAOK Salonic in campionatul Greciei PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu şi cu fundaşul Alin Toşca pe teren tot meciul, a învins, duminică, acasă, cu s ...