Șoferul implicat in accidentul de pe strada Slt Petre Papadopol din Constanta era sub influenta substantelor interzise. Ce masuri au luat politistii

Un accident rutier a avut loc ieri pe strada Slt Petre Papadopol din municipiul Constanța. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că șoferul era sub influența substanțelor interzise.Potrivit IPJ Constanța, la data de 27 august a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Constanța au depistat un bărbat, în vârstă de 24 de ani, din localitatea Valu lui Traian, județul Constanța, care a condus un autoturism pe strada Slt. Petre Papadopol, din municipiu, fiind sub influența substanțelor psihoactive.Acesta a fost implicat într-un accident rutier soldat doar cu pagube materiale, ulterior fiind condus la spital pentru a i se recolta probe biologice.În cauză, polițiștii constănțeni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.