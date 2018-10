Șoferul implicat in accidentul mortal de pe Șoseaua Mangaliei din Constanta va fi cercetat sub control judiciar

Șoferul implicat în accidentul mortal de pe Șoseaua Mangaliei din Constanța va fi cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile. Bărbatul a fost prezentat astăzi instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.Decizia instanței nu este definitivă.Reamintim că, la data de 28 octombrie a.c., ora 04.50, pe șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța, in apropierea intersecției cu strada Pandurului, un autoturism înmatriculat în Constanța, condus de o persoană neidentificată încă, a accidentat mortal un pieton, in vârstă de 22 de ani, domiciliat pe raza județului Tulcea.Potrivit IPJ Constanța, după producerea accidentului, autorul a părăsit locul faptei fara încuviințarea organelor de poliție. Polițiștii constănțeni au început cercetările pentru identificarea și tragerea la răspundere penală a autorului și pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor care au condus la evenimentul rutier.Ieri în jurul orei 15.30, bărbatul care ar fi produs accidentul mortal s-a prezentat la sediul Serviciului Rutier Constanța. Bărbatul are vârstă de 32 de ani și este din Constanța.Politistii constănțeni efectueaza cercetari sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpa și părăsire a locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.Ulterior, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore iar astăzi este prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.Conform unor surse acesta a susținut în fața anchetatorilor că se întorcea împreună cu soția sa care este însărcinată de la o petrecere și a crezut că a lovit un câine nu o persoană.Victima este fruntașul Cosmin Duca, militar pe Fregata Regele Ferdinand.