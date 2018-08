Office Mex Concept si Metalgan Company isi impart contractele de milioane de lei pentru mobilierul urban din Constanta

Municipalitatea a atribuit recent contracte de furnizare, achiziție şi montare mobilier urban loturile 1-5, după ce în luna aprilie a acestui an a organizat olicitaţie publică. Valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA a fost de 4.494.440 de lei.Potrivit anunţului de participare, achiziţia avea ca obiect echiparea spaţiilor urbane pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii cetăţenilor, dotând mai multe zone cu produse conform cerinţelor de calitate, sustenabilitate, estetică şi funcţionalitate. Totodată, se precizează că aspecte precum durabilitatea, minima întreţinere, rezistenţa ridicată, armonia estetică cu mediul înconjurător şi în special funcţionalitatea sunt criterii ce definesc îndeplinirea acestor obiective. Astfel că este necesară reabilitarea zonei centrale a municipiului Constanţa, a parcurilor, a străzilor pietonale, a zonelor de interes public, a fântânilor, a intersecţiilor, prin achiziţia de bănci de odihnă, coşuri de gunoi, cişmele stradale şi ansambluri de mese.De asemenea, având în vedere verificările efectuate pe teren şi numărul mare de solicitări venite de la cetăţeni, precum şi rapoartele de eveniment primite din partea agenţilor de pază ce se află sub contract de prestări servicii cu Primăria Municipiului Constanţa, se impune luarea măsurilor urgente privind înlocuirea coşurilor de gunoi amplasate pe bulevarde şi străzi, în parcuri şi pieţe, alei de promenadă, zone de agrement, intersecţii, staţii RATC sau alte locuri publice, dotarea actuală fiind insuficientă pentru menţinerea în stare de igienă a spaţiilor publice. Astfel că, în unele zone, numărul de coşuri de gunoi fiind foarte mic în raport cu numărul de pietoni care le tranzitează, se impune suplimentarea acestora, astfel încât să se încadreze armonios în noile amenajări urbane.Totodată, având în vedere numărul mare de solicitări din partea cetăţenilor, se impune suplimentarea numărului de bănci de odihnă din staţiile RATC, deoarece numărul existent este insuficient.Tot în acest context, mesele de ping-pong din parcul Viitorului necesită înlocuire deoarecesunt deteriorate în proporţie mai mare de 50% şi nu mai pot fi reparate.Este necesară reabilitarea zonei centrale a municipiului Constanţa, respectiv a fântânii Miga şi a zonei-monument „Arc peste timp“, a parcului Teatrului „Oleg Danovski“, a parcului Tomis II, a parcului „I.N. Roman“, a parcului Gării CFR, a fântânii de la ICIL şi a străzii Ştefan cel Mare (tronson pietonal strada Răscoalei 1907/strada I. Gh. Duca), prin achiziţie de diferite tipuri de bănci de odihnă şi ansambluri de mese pentru parcuri.Licitaţia s-a făcut pe mai multe loturi, după cum urmează: lot 1 - coşuri de gunoi, valoare estimată 1.786.150 de lei fără TVA, cantităţi - conform caietelor de sarcini; lot 2 - mobilier urban pentru zona centrală, valoare estimată - 800.450 de lei fără TVA; lot 3 - parcuri - valoare estimată - 1.745.900 de lei fără TVA; lot 4 - bănci de odihnă pentru staţiile RATC, valoare estimată - 131.500 de lei fără TVA şi lot 5 - mese ping-pong, valoare estimată - 30.440 de lei fără TVA.Durata contractului este de 12 luni începând de la data atribuirii contractului.Persoanele cu funcţie de decizie din cadrul autorităţii contractante au fost : Decebal Făgădău, Babu Dumitru, Răsăuţeanu Costin Ioan, Enache Marcela, Pânzariu Irina Roxana, Dinescu Fulvia, Liuţă Mihaela, Voicu Iuliana, Vecerdea Simona, Bobeş Laura, Merlă Viorica Ani, Stan Mihaela, Popescu Carmina Ionela, Niculae-Stânga Noni Adrian, Volcinschi Radu, Gherasim Sorina, Florescu Nicoleta, Balaban Mihai, Iordache Rareş George, Georgescu Raluca- Florenţa, Bica Alexandru Ştefan, Pătruţoiu Mihaela, Paiu Elena, Coman Gheorghe, Gavriz Irina, Itoafă Cristina Laurenţia, Văduva Ionuţ, Morcov Manolache Dragoş, Vânturache Radu Mihai, Constantin Nicoleta, Giman Iuliu Valeriu, Nanu Daniela, Molagean Neida, Căruntu Eugen, Dragomir Mariana Cristina, Ţăranu Alexandru, Mocanu Florin, Frigioiu Marcela, Gheorghe Georgeta, Dobre Oana, Petcu Lenuta, Dudaş Camelia, Hagi Monica, Stănişor Carmen, Popescu Mihaela, Varlan Dorel, Dogaru Tudorel, Encică Dragut, Bratu Daniel, Baltag Dan, Dumitru Ionuţ, Petcu Mugurel Leonard, Untaru Adrian Constantin, Tudose Florin, Toader Şerban, Todireanu Cătălin Demetriad, Zelcă Hristian, Stamat Adriana, Dancu Antuanela, Toma Cristina, Gorpin Petrescu Loredana Sorina, Crăciun Ana Rodica, Dudas Dezideriu, Andrei Mihaela, Adreias Cristian Marius, Arghirescu Adriana, Avătavului Costin - Valeriu, Babu Dumitru, Cantaragiu Secil-Givan, Câmpeanu Adriana Teodora, Cojoc Marioara, Constantin Victor, Dede Perodin, Florea Răzvan Ionuţ, Marin Aurelian- Marius, Nicolae Irinela, Papuc Cătălin- Florin, Patrichi Teodor, Pîrvulescu Gabriel-Valentin, Popescu George-Andrei, Răsăuţeanu Costin Ioan, Solomon Ioan, Mihăilescu Cristian, Trandafir Raluca-Andreea, Văsii Cristina-Andreea, Tincu Cristian, Zabara Alexandru, Merdinian Liviu, Rezeanu Romeo Caius, Călimente Horia Marius.Două societăţi au câştigat achiziţia de livrare şi montare de mobilier urban. Este vorba despre Office Mex Concept şi Metalgan Company.Societatea comercială înființată în anul 2012, cu sediul social în satul Milcoveni, comuna Corbu, județul Olt. Capitalul social este de 4.000 de lei. Asociatul unic și administratorul societății este. Obiectul de activitate al firmei este fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice.Office Mex Concept SRL are sediul social în București, str. Av. Popișteanu nr. 29, sector 1.Societatea a fost înregistrată în anul 2005 şi are ca principală activitate fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine. Asociaţi în firmă sunt Georgeta Scarlat şi Graţiela Florentina Manoliu. Administratorul societăţii este Graţiela Florentina Manoliu.Despre toate procedurile publice cu impact asupra judeţului Constanţa, cine şi ce cumpără, cine şi cât câştigă puteţi citi accesând categoria