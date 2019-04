OFICIAL! Astazi, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi SEMNEAZA un contract de patru milioane de euro pentru reabilitarea unei cladiri din centrul Iasului - LIVE VIDEO

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); UPDATE: Cotidanul Buna Ziua Iasi va transmite, in format LIVE VIDEO, evenimentul! Stire initiala: Astazi, 1 aprilie 2019, de la ora 12:00, in Sala Senatului a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) din Iasi (Corp A, Rectorat, etaj II) se va semna contractul de finantare intre "Cuza" si ADR Nord-Est (ADR-NE) pentru proiectul de reabilitare si consolidare a Corpului E din municipiu, din Fundatie. Acesta are o valoare de 17,478,081 lei. La eveniment va participa si Vasile Asandei, director general al Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est. Citeste si: Investitie ISTORICA facuta la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi ...