Oficial! Bugetarii vor avea parte de o minivacanta chiar in luna August

Minivacanta august 2018: Guvernul va stabili, in sedinta de joi, ca 16 si 17 august vor fi zile nelucratoare pentru angajatii din sectorul public, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Avem astazi o veste buna si pentru angajatii din sectorul public. Vor avea o mica vacanta, in a doua parte a lunii august. Pentru ca ziua de 15 august - Adormirea Maicii Domnului - este zi libera, stabilim ca si 16 si 17 august sa fie zile nelucratoare, pentru a oferi, astfel, romanilor cateva zile de odihna", a spus Dancila la inceputul sedintei. Minivacanta august 2018: Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca prima rectificare bugetara din acest an va fi pozitiva, actul normativ in ...