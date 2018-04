OFICIAL: Cand incepe scoala, pana la urma. Data la care elevii se intorc din vacanta de Paste

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scoala incepe in data de 11 aprilie (miercuri) dupa ce trei zile de Paste. Cu toate acestea, elevii au motive de bucurie, pentru ca ii asteapta noi zile libere. Vacanta de Paste a fost programata in perioada 31 martie – 10 aprilie, asa ca elevii au putut sa se bucure in plin de zile libere. De miercuri, ei revin la ore, dar se anunta o noua minivacanta pentru ei. 1 mai pica anul acesta marti. Dat fiind faptul ca luni este 30 aprilie, este foarte probabil ca si aceasta sa fie declarata zi libera, iar elevii sa aib patru zile libere, aici incluzand si weekendul. Iata ce zile sunt libere anul acesta: 1 mai (Ziua Muncii); 1 iunie (Ziua Copilului); prima si a doua zi de Rusalii; 15 august (Adormirea Maicii Domnulu ...