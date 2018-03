OFICIAL! Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a declansat cercetarile impotriva Presedintelui Klaus Iohannis si sefei DNA Laura Kovesi pentru folosirea in public a etichetelor “penali” si “inculpati”

Klaus Iohannis si Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a inceput investigarea cazului de discriminare sesizat la 19 februarie 2018 de redactia Lumea Justitiei, dupa ce presedintele Romaniei Klaus Iohannis si procurorul sef al DNA Laura Kovesi au folosit in cadrul unor conferinte de presa, in mod obsesiv, etichetele de “penali” si “inculpati” pentru a-i definiti pe cei care prin faptul ca au sesizat abuzuri ale unor procurori ai DNA au “atacat Justitia”. Prin asemenea etichete, puse unor persoane aflate in proceduri judiciare, s-a instigat practic impotriva unor persoane care aflate in proceduri judiciare, in loc sa beneficieze de prezumtia de nev ...