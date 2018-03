OFICIAL! CSM intreaba Comisie Europeana despre ''listele negre''

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, CMS a luat decizia de a trimite mai multe solicitari catre Comisia Europeana referitor la celebrele ''liste negre''. Judecatoarea Gabriela Baltag vrea ca CSM sa ceara explicatii din partea Comsiei Europene cu privire la celebre „liste negre”. Doua judecatoare s-au opus, potrivit Antena3. Este vorba despre Andreea Chis si Mariana Ghena. „Solicitari care ar trebui, in opinia mea, sa le adresam Comisiei Europene, si anume, pornind de la acest document al CE din 10.10.2012, este important de stiut, daca in cazul misiunilor MCV au existat solicitari concrete care sa vizeze dosare aflate pe rolul instantelor noastre? Ar fi o solicitare. In caz afirmativ, care a ...