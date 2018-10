Oficial de la Parchetul General despre mandatele de interceptare si dosarele intocmite pe numele unor magistrati

Jose Mourinho este out de la Manchester United! Aventura portughezului se termină după meciul din campionat cu Newcastle, programat sâmbătă, de la 19:30, indiferent de rezultatul partidei de pe Old Trafford

In zilele de 6 si 7 octombrie, in Romania se desfasoara un referendum pentru revizuirea notiunii de familie in Constitutie. Organizarea referendumului costa 163,712 milioane de lei (aprox. 35.000.000 de euro), iar cei care participa vor trebui sa raspunda la intrebarea "Sunteti de acord cu legea de ...