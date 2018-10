Oficial de la Sindicatul Liber al Navigatorului: Marinarul din Constanta, rapit de nigerieni, a fost eliberat!

"Compania le va acorda tot suportul necesar in perioada urmatoare pentru ca acestia sa poata trece peste traumele psihice suferite in timpul cat au fost retinuti de banda de criminali nigerieni" – a transmis societatea Massoel Shipping.

Sindicatul Liber al Navigatorului a informat că cei 12 navigatori capturaţi de piraţii nigerieni pe data de 22 septembrie 2018 au fost eliberaţi. Navigatorii sunt investigaţi medical şi vor fi repatriaţi.Printre navigatorii eliberati se afla şi Ionel H., şeful mecanic al navei, din Constanţa."Reamintim ca in zona golfului Guineea, in acest an, au crescut in intensitate atacurile unor grupari anti guvernamentale nigeriene impotriva navelor comerciale care tranziteaza zona. Luptele din zona Deltei Nigerului pentru acapararea resurselor petroliere si a puterii politice sunt din ce in ce mai intense iar navigatorii si lucratorii din zona sunt deseori victime ale acestor lupte. SLN se alatura tuturor sindicatelor la nivel global care fac apel catre comunitatea internationala sa fie mai activa in aceste zone pentru a apara liniile comerciale si navele de transport si a acorda o protectie necesara echipajelor care deservesc aceste nave", informează SNL.Toţi cei 12 navigatori au ajuns ieri dimineaţă în Elveţia pentru investigaţii medicale şi vor fi repatriaţi cât mai repede, mai precizează SLN.