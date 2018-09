Oficial. Dosarul Colectiv se reia de la zero. Toate actele vor fi anulate

Colectiv google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dosarul Colectiv se reia de la zero, dupa ce judecatorul Valeriu Mihai Terceanu, cel care se ocupa de dosar, s-a pensionat. In aceste conditii, toate actele efectuate de magistrat vor fi anulate, astfel ca procesul, aflat de peste doi ani pe rolul Tribunalului Bucuresti, va fi preluat de un alt judecator. Dosarul „Colectiv” a fost deschis dupa incendiul catastrofal din 30 octombrie 2015. Bilantul final al tratediei este de 63 de morti si peste 100 de persoane spitalizate, dintre care multe au ramas cu sechele pe viata. Judecarea pe fond a dosarului a inceput in februarie 2016, cu acuzati de ucidere din culpa pentru patronii clubului si administratorii firmei care a montat artificiile la c ...