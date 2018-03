Oficial! Echipa de handbal CSM Bucuresti va avea un nou antrenor! 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oficialii celor de la CSM Bucuresti si-au vazut visul cu ochii! Tehnicianul Ambros Martin a acceptat, se pare, oferta campioanei Romaniei, dupa indelungi curtari si va fi din vara noul antrenor la CSM Bucuresti, anunta gsp.ro. Surse din cadrul CSM Bucuresti dau ca sigura numirea din vara la gruparea patronata de Primaria Capitalei a lui Ambros Martin, selectionerul Romaniei, si antrenorul actual al Gyorului. Aflat in discutii cu Rostov Don, Ambros Martin a fost "deturnat", se pare, de oficialii gruparii bucurestene, care au plusat dupa desparirea de Helle Thomsen. Ambros Martin are avantajul ca stie, cat de cat, echipa CSM-ului, lucrand cu jumatate de echipa, de-a lungul timpului, la nationala. In plus, "naveta&q ...