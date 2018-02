Oficial! Iata raportul revocarii Laurei Codruta Kovesi

Tudorel Toader si Laura Codruta Kovesi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Raportul complet privind revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost in cele din urma publicat pe site-ul Ministerului Justitiei. Documentul prezentat in diagonala de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este singurul lucru care poate fi gasit in acest moment pe portalul just.ro. Site-ul Ministerului Justitiei s-a blocat, din nou, vineri dimineata, situatia fiind similara si joi seara, dupa ce Tudorel Toader a anuntat ca initiaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA si ca va publica pe site raportul care sta la baza acestei solicitari. Ministrul Justitiei a declarat, joi seara, ca va publica pe site-ul institutiei pe care o conduce, jus ...