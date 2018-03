Oficial. Iata rezultatele pentru sefia Aeroportului Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma selectiei de concurs, nici un candidat din cei cinci care s-au prezentat la testul pentru sefia Aeroportului Iasi nu a trecut examenul. Citeste si: Dezastru incredibil la Aeroportul Iasi! Cea mai vanata functie de la aerogara a ramas in aer. Sase candidati s-au facut de ras Ordinea in functie de punctajul obtinut a fost urmatoarea: George Zaharia, Anghel Alexandru, Rodica Bara, Gheorghe Corjautanu , Bogdan Balaniscu. Concursul va fi reluat la o data ce va fi stabilita ulterior. Mai multe detalii in editia de maine a cotidianului Buna Ziua Iasi. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. concurs ...