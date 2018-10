OFICIAL! Ieseanul Nicolae Hurduc este noul ministru al Cercetarii in Guvernul Romaniei

Nicolae Hurduc 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actualul decan al Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului "Cristofor Simionescu" din cadrul Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" - TUIASI, prof. univ. dr. ing. Nicolae Hurduc, este noul ministru al Cercetarii in Guvernul Romaniei. Klaus Iohannis a semnat cu putin timp decretul privind numirea reputatului profesor in functia de ministru din Guvernul Dancila. Iasul are un nou MINISTRU in Guvernul Romaniei! Cunoscutul profesor al Universitatii Tehnice, Nicolae Hurduc, ocupa portofoliul de la Cercetare Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. nicolae hur ...