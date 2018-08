OFICIAL - In ultimul an, ANAF a recuperat doar un milion de lei din prejudiciul stabilit in dosarul ICA

ANAF a reuşit, în ultimul an, să recupereze doar un milion de lei din prejudiciul de 266.171.892 de lei stabilit în dosarul ICA, în care a fost condamnat omul de afaceri Dan Voiculescu. În total, în şase ani, s-a recuperat doar echivalentul a 40 de milioane de lei. În iulie 2017, prejudiciul recuperat era de 39.130.106, iar în august 2018 prejudiciul recuperat este de 40.187.003 lei, potrivit unui răspuns oficial al ANAF.

"Prin sentinţa penală nr. 701/26.09.2013 pronunţată în dosarul nr. 2549712012 de către Tribunalul Bucureşti, instanta de judecată a admis, în parte, acţiunea civilă formulată de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, obligând in solidar inculpaţii la plata (echivalentului in lei) a sumei de 60.482.615 euro. la cursul BNR din ziua efectuării plăţii către partea civilă mai sus menţionată.

În vederea recuperării obligaţiilor bugetare stabilite de instanţa de judecată în sarcina debitorilor, A.N.A.F., în calitate de organ de executare competent, a procedat la aplicarea formelor de executare silită. În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modiñcările şi completările ulterioare, fiind astfel emise somaţii, infiinţate popriri asupra disponibilitatilor banesti şi asupra sumelor datorate debitorului de către terti. au fost indisponibilizate bunurile mobile şi imobile aflate in proprietatea debitorilor.

Pană in prezent. in dosarul penal nr. 2549713I2012, a fost recuperata suma totală de 40.187.003 lei. Sumeie incasate. s-au recuperat integral prin procedura de executare silită. respectiv in urma înfiinţării popririlor bancare. a popririlor asupra sumelor datorate debitorilor de către terţi şi prin valorificarea unor bunuri aiiate in proprietatea debitoriior. Procedura de executare silită se efectuează integral. pănă la recuperarea in totalitate a sumeior stabilite de instanta de judecată.

Cu privire la suma pe care o plăteşte ANAF pentru paza clădirilor care au fost sechestrate de instutuţiile statului, vă comunicăm că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - aparat propriu, in calitate de ordonator secundar de credite. nu are incheiate contracte ce au ca obiect prestarea senviciilor de pază pentru bunuri sechestrate", precizează ANAF.