Oficial! Ionut Misa, noul sef al  ANAF

ANAF a fost restructurata din temelii. Ionut Misa, fostul ministru de Finante, a fost instalat in fruntea institutiei, iar 24 de sefi din cadrul Fiscului au fost demisi. Ionut Misa a fost numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata miercuri in Monitorul Oficial. Intrebat daca informatiile aparute in spatiul public potrivit carora fostul ministru al Finantelor Ionut Misa este propus pentru functia de sef la ANAF, Teodorovici a spus: „In mod normal nu comunicam decat ceea ce apare in Monitorul Oficial, dar pot sa va confirm doar faptul ca este o propunere facuta catre doamna prim-ministru ...