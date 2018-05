Oficial! Masinile diesel au fost interzise in marile orase

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Romania risca sa fie sanctionata de Comisia Europeana pentru ca nu a luat masuri clare pentru reducerea poluarii in marile orase, mai ales ca masinile diesel au creat multe discutii in ultimul timp. Comisia Europene ar putea reclama la Curtea Europeana de Justitie statele in care se depaseste permanent limita de noxe si particule ultrafine. Astfel, din cele noua state vizate mai fac parte, pe langa Romania, Germania, Italia, Franta, Marea Britanie, informeaza playtech.ro. Unele tari ar putea sa fie obligate sa limiteze accesul vehiculelelor diesel in orasele foarte mari, acolo unde gradul de poluare depaseste cu mult limitele admise. Germania este cea mai poluata tara din Europa si a inregistrat 81.160 de decese in anul 2014 ...