Oficial! Nu va mai avea niciun referendum pe tema Brexit! Iata decizia

Membrii Camerei Comunelor s-au pronuntat luni seara in defavoarea organizarii unui nou referendum, respingand toate cele patru amendamente supuse la vot. Parlamentarii britanici au desfasurat luni seara o noua runda de voturi orientative (''indicative votes'') in incercarea de a gasi o solutie care ar putea fi sustinuta de o majoritate parlamentara si sa scoata astfel din impas procesul Brexitului, dupa respingerea de trei ori a acordului de retragere din UE convenit de premierul Theresa May cu blocul comunitar. Prima runda de voturi orientative, desfasurata saptamana trecuta, s-a incheiat cu respingerea tuturor celor opt motiuni supuse la vot, cele mai multe fiind acum propuse din nou de initia ...