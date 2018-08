OFICIAL: Parchetul General CONFIRMA ca NU are pe rol un dosar privind o tentativa de asasinat la adresa lui Liviu Dragnea

Cerbul de Aur 2018. Iulia Vântur a înlocuit-o în postura de prezentatoare a festivalului de la Brașov pe Mădălina Ghenea. Vedeta va prezenta timp de 3 zile: 30, 31 august și 1 septembrie. Pentru acestea, ea va încasa o sumă enormă, anunță verdict.ro. Iulia Vântur, primele declarații despre reîntoarcerea în România ”Dragii mei, am o veste de impartasit cu voi. Ne intalnim in curand, in Piata Sfatului din Brasov! Sunt bucuroasa sa va anunt ca voi prezenta festivalul international de muzica Cerbul de Aur, editia aniversara, alaturi de Gabriel Garko. Sunt onorata sa fiu parte a acestui festival cu traditie, care-mi reaminteste momente frumoase din viata mea. Va astept la Cerbul de Aur! Festivalul va fi difuzat in direct, de Televiziunea ...