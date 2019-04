Oficial: polițele RCA pe o luna nu vor fi scoase

Cristian Rosu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), a transmis, luni, ca politele RCA pe o luna nu vor fi eliminate.

" -Piata RCA este o piata in consolidare, care necesita unele ajustari, dar nu de sistem;

- Nu se are in vedere trecerea asigurarii pe persoana, ci va ramane pe masina;

- Nu se are in vedere nici zonarea teritoriului dupa riscuri, deoarece masinile circula prin toate zonele de risc;

- Autoritatea de Supraveghere Financiara nu este concentrata doar pe analiza tarifelor de referinta, ci pe toata problematica pietei asigurarilor, pornind de la stabilitatea pietei (indicatorii de solvabilitate SCR si lichiditate MCR) si continuand cu conduita asiguratorilor si a intermediarilor in asigurari. Acel procent de aproximativ 75% este format din parcul rece (nedeplasabil) aflat inca in evidentele scriptice, precum si din remorcile care nu circula tot timpul atasate de un vehicul. Nu trebuie uitate nici motocicletele care au o circulatie sezoniera.

Asteptam atunci opiniile argumentate ale tuturor celor interesati, inclusiv de la Consiliul Concurentei. Este necesar a fi semnalat ca, in acest moment, nu lucram impreuna la nicio propunere de modificare legislativa, iar in situatia cand anumite temeri si semnale exista ar trebui discutate cu specialistii inainte de a le promova in spatiul public pentru a nu crea emotii acolo unde nu este cazul", a se arată într-un comunicat de presă emis de ASF.

Presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, a spus zilele trecute că introducerea politelor RCA pe o lună a fost o eroare, pentru ca reinnoirea nu se face automat si in acest fel s-a ajuns la o scadere a gradului de acoperire cu RCA.