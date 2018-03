OFICIAL! Prefectul Marian Serbescu a facut marele anunt! De cand vor interveni drumarii 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma cu putin timp, prefectul Marian Serbescu a anuntat ca, in urma convocarii Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, s-a adoptat in unanimitate hotararea de abilitare a institutiilor cu atributii in mentinerea circulatiei sa intervina prompt pentru degajarea drumurilor. ''Am convocat astazi Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in contextul emiterii pentru judetul Iasi a unui nou cod galben de vreme rea. Plenul CJSU a adoptat in unanimitate hotararea de abilitare a institutiilor cu atributii in mentinerea circulatiei sa intervina prompt pentru degajarea drumurilor. Totodata, a fost discutata si situatia persoanelor fara adapost, fiind luate masurile necesare pentru a evita punerea in per ...