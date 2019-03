OFICIAL! Tudor Ciuhodaru, pe listele PSD la alegerile Europarlamentare - LIVE TEXT

Liviu Dragnea 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cele mai importante declaratii facute de Liviu Dragnea: Dupa cum vedeti, m-am intors Astazi am avut CEX National unde am aprobat lista pentru Europarlamentare 1. Rovana Plumb 2. Carmen Avram 3. Claudiu Manda 4. Chris Terhes 5. Dan Nica 6. Maria Grapini 7. Tudor Ciuhodaru 8. Dragos Benea 9. Victor Negrescu 10. Andi Cristea 11. Natalia Intotero 12. Gabriela Zoana 13. Bianca Gavrilita 14. Emilian Pavel 15. Doina Pana Social-democratii au votat, luni, in Parlament, la sedinta CEX, lista PSD la alegerile europarlamentare din 26 mai, au spus surse din partid Medicul iesean Tudor Ciuhodaru ar ocupa locul sapte pe lista pentru alegerile europarlamentare. Potrivit surselor c ...