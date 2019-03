OFICIAL Uber da asigurari: 'Vom continua sa operam ca pana acum'

Guvernul a eliminat sintagma "în mod repetat" din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, încât "sancţiunea să fie aplicabilă atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice pentru efectuarea de transport public în mod ilegal", dar va reglementa şi activitatea de ridesharing printr-un act normativ care va fi adoptat în maxim două - trei săptămâni, a declarat vineri vicepremierul Daniel Suciu.

Într-o poziție oficială UBER susține că o să funcționeze în continuare ca până acum și îi liniștește pe clienți. „Ordonanța de azi nu schimbă cu nimic lucrurile pentru Uber în România - vom continua să operăm ca până acum. Mai mult, Guvernul și-a exprimat clar intenția de a reglementa sectorul de ridesharing printr-o ordonanță separată, în săptămânile următoare. Apreciem angajamentul Guvernului de a grăbi adoptarea unei legislații moderne pentru a răspunde nevoilor pasagerilor și șoferilor din România”, au precizat cei de la Uber România.

"Astăzi, în şedinţa de Guvern, am adoptat o ordonanţă de urgenţă îndelung dezbătută în spaţiul public şi anume OUG de modificare a Legii 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. Am operat două modificări - şi anume am transferat atribuţiile privind organizarea şi efectuarea transportului în regim de închiriere de la autorităţile administraţiei publice locale la Autoritatea Rutieră Română. Această modificare a stat în transparenţă decizională timp de 10 zile, inclusiv autorităţile locale au fost de acord şi nu au ridicat observaţii vizavi de acest punct", a precizat vicepremierul Daniel Suciu, ministru al Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la Palatul Victoria.