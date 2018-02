Oficial! Un important jucator roman a anuntat ca se retrage de la nationala

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); România va întâlni Serbia, Muntenegru si Lituania, iar secundul lui Cosmin Contra spune ca aceste meciuri vor fi destul de importante în ecuatia nationalei de a se califica ulterior la Euro 2020. Un jucator care a jucat in tricoul nationalei peste 50 de meciuri, a decis sa se retraga! Motivul: varsta si conditia fizica. Bogdan Stancu (30 de ani) i-a informat astazi pe oficialii FRF ca se va retrage din nationala de fotbal a Romaniei. Bogdan Stancu, in prezent la Bursaspor, a trimis astazi un mail pe adresa Federatiei Romane de Fotbal in care anunta retragerea din nationala, conform TV Telekomsport. Stancu l-ar fi anuntat pe selectionerul Cosmin Contra inca din ianuarie, ...