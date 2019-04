Oficiali europeni si ambasadori calca in picioare principiile statului de drept. S-a mers pana acolo incat s-a cerut stoparea anchetei impotriva Laurei Codruta Kovesi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul Romaniei, liderii coalitiei PSD-ALDE si CSM trebuie sa ia de urgenta atitudine impotriva presiunilor si imixtiunilor nepermise in actul de justitie facute de fel de fel de oficiali straini pentru salvarea unei inculpate. De fapt, pentru salvarea celei mai vestite inculpate din Romania, fosta sefa DNA Laura Kovesi. Si ne referim doar la Guvernul Romaniei, la liderii coalitiei PSD-ALDE si la CSM intrucat nu ne asteptam ca presedintele Klaus Iohannis sa aiba vreo reactie, in conditiile in care acesta nu indrazneste sa deranjeze interesele pe care marile state le au in tara noastra. De la momentul inculparii si punerii sub control judiciar a Laurei Kovesi, am asistat o serie de pozitii si declaratii stupefiante din partea uno ...