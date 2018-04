Olandezii incep sa construiasca drumuri „vesnice” din plastic!

Comparativ cu cele obisnuite, aceste sosele vor fi cu mult mai durabile, vor fi mai putin expuse eroziunilor si altor deteriorari si, de asemenea, vor fi mai ieftine. In plus, noile autostrazi vor contribui la purificarea oceanului planetar.

„KWS Infra”, cea mai mare companie de constructii rutiere din Olanda si specialistii firmei „VolkerWessels” vor incepe in curand primul proiect din lume de creare a autostrazilor din plastic. Drumurile din materiale sintetice reciclate vor aparea initial in Rotterdam. Autoritatile orasului au acceptat deja acest proiect. In prezent autorii lui cauta parteneri pentru efectuarea lucrarilor.

Intemeietorii proiectului afirma ca drumurile „vesnice” nu vor avea multe dintre neajunsurile invelisului traditional. Ele vor deveni mai rezistente la abraziune si schimbarile de temperatura — chiar si decat cel mai modern asfalt. Este important si faptul ca noile autostrazi vor contribui la curatarea oceanului planetar de marile cantitati de gunoi adunate in el. De fapt, plasticul pentru constructia drumurilor va fi prelucrat anume din deseurile pescuite de acolo.

Montarea soselelor din plastic va dura cateva saptamani, spre deosebire de tehnologia traditionala, in cadrul careia lucrarile dureaza cateva luni. Aceste constructii usoare si sigure vor fi asezate deasupra nisipului uniformizat.

Este interesant si faptul ca de-a lungul acestor drumuri nu va fi necesara saparea santurilor speciale pentru instalarea comunicatiilor. Respectiv, acest aspect va permite atat economisirea timpului, cat si a banilor. Placile de plastic sunt goale pe interior. A fost deja prevazuta posibilitatea utilizarii acestor spatii pentru instalarea diferitor cabluri si chiar a apeductelor.

Pe pagina oficiala de Facebook a companiei s-a confirmat ca noul tip de pavaj nu va fi predispus formarii santurilor si gropilor. El va putea suporta diapazonul termic dintre -40 si +80 grade Celsius, va fi rezistent la reactantii chimici si nu va avea nevoie aproape deloc de intretinere.

