Olandezii incep sa construiasca drumuri „vesnice” din plastic

Comparativ cu cele obisnuite, aceste sosele vor fi cu mult mai durabile, vor fi mai putin expuse eroziunilor si altor deteriorari si, de asemenea, vor fi mai ieftine. In plus, noile autostrazi vor contribui la purificarea oceanului planetar. „KWS Infra", cea mai mare companie de constructii rutiere din Olanda si specialistii firmei „VolkerWessels" vor incepe in curand primul proiect din lume de creare a autostrazilor din plastic. Drumurile din materiale sintetice reciclate vor aparea initial in Rotterdam. Autoritatile orasului au acceptat deja acest proiect. In prezent autorii lui cauta parteneri pentru efectuarea lucrarilor. Intemeietorii proiectului afirma ca d ...