Olguța Vasilescu: Nu ma vad votand impotriva lui Paul Stanescu. Imi este amic. Demisia lui Dragnea e o decizie pe care trebuie sa o ia el

Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, le-a transmis autorilor scrisorii prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea că nu s-a pus problema să fie excluși din partid, menționând că demisia este o decizie pe care Liviu Dragnea trebuie să o ia singur.

"Am un mesaj pentru toți cei trei semnatari. Nu s-a pus problema să fie excluși în partid. Noi avem nevoie de o soluție echilibrată. Eu nu mă văd votând vreodată împotriva lui Paul Stănescu care îmi este amic. Demisia este o decizie pe care trebuie să o ia dumnealui (n.r. Liviu Dragnea). Demisia este un act unilateral. Nu pot eu să cer demisia cuiva. Haideți să ne gândim ce se întâmplă și după mai departe cu partidul. (...) Dar toate rufele murdare eu zic că trebuie să le spălăm în CEX și să ieșim de acolo cu o soluție agreată. Urmează să avem niște discuții foarte serioase, chiar dacă îndelungate și vom sta mai multe ore, toate lucrurile trebuie spuse acolo și nu în altă parte", a declarat Lia Olguța Vasilescu la Antena 3.

Vasilescu a precizat că nu este normală comunicarea problemelor în spațiul public.

"Nu este în regulă să ne trimitem epistole prin presă. Suntem totuși cel mai mare partid din Europa, dacă este să ne raportăm la scorul electoral și categoric din România și nu cred că trebuie să ne scoatem rufele murdare la geam. Soluția găsită de CEX trebuie să fie una echilibrată pentru că suntem într-o poziție în care nu se admit greșeli, după aproape doi ani de guvernare bună. Nu sunt de acord cu scrisori trimise prin presă, ci cu discuții așezate în interiorul partidului pentru că nu ne fac bine deloc. Eu reprezint în Parlament județul care a adus cel mai mare număr de voturi. În acest sondaj comandat de noi partidul are 57%. Mie mi-e foarte greu să cred că sunt județe cu 10-15% ca să ajungă la acel scor dat ca fiind real. Dar să nu uităm că am pornit cu 35% în campania pentru parlamentare și am ajuns la 47% și eu cred că toți avem obligația să ducem guvernarea până la capăt și acest lucru nu-l putem face decât într-un partid unit", a mai spus Lia Olguța Vasilescu.