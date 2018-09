Olguta Vasilescu, aruncata in gura lupului de Ponta: „Mi-a spus ca Dragnea este dictator si mincinos”

Fostul premier Victor Ponta a declarat joi, la Craiova, ca ceea ce spune acum Gabriela Firea despre PSD el a spus de un an si jumatate, iar ulterior au mai spus si altii aceleasi lucruri si vor urma mai urma si alti lideri.

„Eu spun de un an si jumatate niste lucruri. Dupa aceea le-a spus Grindeanu, dupa aceea le-a spus primarul de la Iasi, dupa aceea le-a spus Nicu Banicioiu, dupa aceea le-a spus Ecaterina Andronescu, acum le spune Gabriela Firea. O sa vina un moment cand o sa va spuna si Olguta Vasilescu ce dictator e Dragnea si ce mincinos, asa cum imi spunea mie, ca mie imi spunea chestia asta, insa, sigur, cand va veni momentul sa nu mai fie Dragnea suficient de puternic”, a spus Ponta, citat de Agerpres.

Acesta a mai afirmat ca in 30 de ani PSD, la putere sau in opozitie, nu a fost niciodata confiscat de o persoana sau de un grup foarte restrans, iar „situatia e cu atat mai grava acum cu cat PSD are mai multa putere ca niciodata”.

„Am auzit lucruri absolut inadmisibile si inacceptabile. Si eu sunt mai calm decat e Ioana Petrescu. Cum poti sa spui la 1 septembrie ca tu nu mai ai bani de pensii si salarii? Ori esti complet incompetent si ai facut un buget care se termina dupa 8 luni, ori esti un mare mincinos. In cazul Guvernului Dancila, cred ca ambele sunt valabile. Realitatea este ca nu sunt bani pentru ceea ce s-a promis, ca e vorba de abandonarea tuturor proiectelor mari si ma intreb daca atunci cand in sfarsit se va demara proiectul pentru constructia spitalelor regionale vor fi bani pentru contributia din partea Guvernului si a autoritatilor locale, pentru ca toate primariile nu au bani decat sa plateasca salarii”, a mai spus fostul presedinte al PSD, intr-o conferinta de presa.

Ponta a subliniat ca ceea ce spune acum Gabriela Firea, din punct de vedere politic, este adevarat, iar in Bucuresti cel mai important lucru a fost delimitarea de protestele si incidentele din 10 august.

„Toata lumea stie ca se va scufunda barca, dar fiecare incearca sa mai prinda ceva pana in acel moment. In rest, doamna Firea, din punct de vedere politic, tot ce a zis e adevarat. (…) Asta spun toti liderii PSD: ca partidul e condus doar de Dragnea, ca le sunt sabotate proiectele, ca totul e o nebunie. In schimb, in Bucuresti, probabil ca cel mai important lucru a fost delimitarea de protestele si de incidentele din 10 august. Eu sunt absolut convins acum, dupa tot ce s-a discutat, cu experienta de prim-ministru, ca om care a avut proteste, ca pe 10 august s-a dorit, s-a pregatit, s-a instigat de la nivel politic si s-a executat prin doamna Carmen Dan un proiect de creare de violenta, care sigur ca nu a mai fost controlat in totalitate. Ordinul politic a fost sa fie violenta. Din pacate, va urma o dezbatere si in Parlamentul European si este prima data dupa mineriade, deci dupa 28 de ani, cand la nivel european se vorbeste despre Romania pe aceasta tema, un stat care isi bate si agreseaza cetatenii”, a mai afirmat fostul premier Victor Ponta, care s-a intalnit la Craiova cu echipele de coordonare Pro Romania din judetele Dolj, Gorj, Olt, Valcea si Mehedinti.

