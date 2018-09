Olguta Vasilescu, AVERTISMENT catre pensionari si bugetari: „Sa stie ca vor fi direct afectati daca PSD nu va mai fi…”

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a prezentat la reuniunea femeilor din PSD, care are loc astazi la Mamaia, proiectul legii pensiilor. Ministrul a avertizat ca pensionarii si bugetarii trebuie sa „stie ce ii asteapta” daca PSD nu va ramane la guvernare si a avertizat ca pensiile si salariile vor fi scazute in cazul in care Opozitia ar castiga urmatoarele alegeri. De asemenea, Olguta Vasilescu a recunoscut ca exista probleme cu bugetul pentru plata pensiilor si a dat vina pe intarzierea rectificarii bugetare.

„S-a vorbit mult despre faptul ca cei care au dobandit boli profesionale de asemenea vor fi discriminati in viitor. Nu se pune problema asa, dar mergem pe un proiect de lege care va tine cont mai mult de contributii si atunci persoanele care au lucrat mai putin de 15, 10 ani vor primi 400-500 de lei pensie si atunci sigur ca vor fi dezavantaje.

Am creat un sistem nou a protectiei sociale, in care aceste persoane nu vor avea anul acesta o pensie mai mica de 640 de lei, iar pana in 2020 va creste la peste 800 de lei. Legea se aplica etapizat pana in 2022, dar asta nu inseamna ca ele nu vor creste pana atunci. Ele vor creste asa cum au crescut in acest an si jumatate de guvernare.

Pensiile tuturor pensionarilor din Romania au crescut cu peste 25%. Pensia minim garantata a crescut de la 400 la 620 de lei, este o crestere de 60% intr-un an si jumatate.

Legea se aplica etapizat, se va merge pe punctul de pensie, din 2021 intra noua formula de calcul, toate aceste dezechilibre vor fi atunci corectate. Alte discutii sunt ca de ce nu aplicam din 2019, toate aceste persoane nu au habar cum se calculeaza o pensie”, a declarat ministrul Muncii, citata de Digi24.

Olguta Vasilescu i-a avertizat pe pensionari ca daca PSD nu va mai fi la guvernare, le vor fi taiate pensiile sau impozitate. Iar bugetarilor le vor fi reduse salariile.

„Ne-am obisnuit cu aceste fake news-uri pe care le-am avut si cand discutam despre salarizare. Cum acum se vorbeste despre pensiile speciale, de ce nu le taiati, de ce nu le impozitati, asa se discuta atunci de ce nu taiem salariile bugetarilor.(DETALII, mai jos …)

In momentul in care ne-am hotarat sa reducem raportul intre cel mai mic si cel mai mare salariu si sa facem un raport de 1 la 12, a trebuit sa fie ajustate cateva mii de salarii din Romania. Ati vazut scandalul care a urmat, dar acum toata lumea a inteles cat este de benefica aceasta lege.

Noi vrem sa nu mai umble cineva, sa nu vina cineva sa spuna nu mai aplicam aceste legi. Domnul Ludovic Orban a spus ca primul lucru pe care il va face daca va ajunge la guvernare va fi sa abroge legea salarizarii si a fost tras de maneca de sindicalisti.

Am incercat sa am discutii informale cu colegi din Parlament, de la opozitie, pentru adoptarea legii pensiilor si ni s-a spus ca ei nu vor vota asa ceva. Este bine ca pensionarii din Romania sa stie ca vor fi direct afectati daca PSD nu va mai fi in masura sa aplice aceste legi pentru ca se va modifica guvernarea. Este bine sa stie ce ii asteapta. Ei au mai trait asta, cand s-au taiat pensii, cand s-au impozitat pensii. Iar in buzunarul lor au ajuns mai putini bani. Aceste lucruri noi le-am reglat inca de anul trecut, din luna martie, cand am eliminat impozitul de la pensiile sub 2.000 de lei, am facut niste lucruri bune”, a precizat Vasilescu.

De asemenea, Olguta Vasilescu a recunoscut ca exista unele probleme cu bugetul pentru plata pensiilor.

„Sunt discutii daca mai avem sau nu bani de pensii si am avut o confruntare cu presedintele Romaniei. L-am invitat sa isi aminteasca ca a promulgat bugetul si a vazut ca sunt bani. Acum suntem in situatia in care mai este nevoie de bani de pensii, dar de ce? Pentru ca din luna iulie a mai aparut o lege adoptata de Parlament, care la grupele 1 si 2 de munca crestea veniturile pensionarilor.

Cand creezi bugetul Romaniei nu poti aplica decat legislatia in vigoare. Fiind o lege care a aparut in luna iulie, noi trebuie sa o aplicam dupa luna iulie si avem nevoie de bani la rectificare. De aceea am sustinut ca este vitala aceasta rectificare bugetara”, a mai spus aceasta.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.