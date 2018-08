Olguta Vasilescu calca rau pe bec: "Ca neamt, trebuie sa ai curaj ca sa vorbesti de gazare"

Nicoleta Dragne, ispită pentru a doua oară, mărturisește că cel de-al patrulea sezon ”Temptation Island – Insula iubirii’, care va fi difuzat în fiecare luni şi marţi, începând din 3 septembrie, de la 20:00, la Antena 1, i se pare de două ori mai palpitant! Citește și:Ele sunt noile ispite feminine din cel de-al patrulea […] The post Ispita Nicoleta Dragne, dezvăluiri din culisele noului sezon ”Temptation Island – Insula iubirii”: ”Este de două ori mai palpitant față de cel de anul trecut” appeared first on Cancan.ro.