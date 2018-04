Olguta Vasilescu cearta milioane de romani: Toata lumea vrea acum salarii mari si se compara cu medicii. Nu sunt bani mai multi!

Olguta Vasilescu

Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu spune ca romanii vor sa le creasca salariul direct pe grila din 2022, insa bugetul de stat nu isi permite aceste cresteri, a declarat miercuri, la postul public de televiziune, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu.

"Toata lumea se compara cu medicii acum. Toata lumea vrea sa creasca la nivelul de salarizare al medicilor. Toata lumea vrea sa creasca direct pe grila din 2022. Bugetul de stat nu isi permit aceste cresteri. Daca ne permiteam aceste cresteri, puneam de la inceput, nu mai era nicio crestere etapizata. Puneam la toti cat apare in casuta din 2022 si era reglat, era perfect echilibrat sistemul. Dar este o lege a cresterilor salariale. Anul trecut am avut 22% cresteri in sistemul bugetar, pe medie.

Anul acesta, fiind acest transfer al contributiilor, este cel mai greu an din punct de vedere al legii salarizarii. Dar cresterile vor fi in perioada urmatoare. Bugetul de stat isi permite sa creasca cu aproximativ 12 miliarde anual. Nu mai mult. Pot sa fie 7.000 de greve. Este acelasi lucru. Nu sunt bani mai multi. Singura exceptie pe care am facut-o a fost pentru medici si asistente direct in grila din 2022. Si am mai facut o exceptie pentru personalul didactic, care are de la 1 martie o crestere de 20%", a explicat ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la postul public de televiziune

Ministrul a precizat ca stie ca sunt nemultumiri in sistemul de sanatate, pentru ca salariile nu au urcat pe grila din 2022 pentru toti angajatii, ci doar pentru medici si asistente, insa si pentru ceilalti vor creste gradual pana in 2022, ca si la restul bugetarilor.

Salarii mai mici pentru brancardieri si infirmiere

"Pentru ceilalti vor creste gradual pana in 2022: biologi, chimisti etc. Hai sa comparam biologul si chimistul din spital cu cel care a terminat o facultate de chimie si biologie si este profesor si o sa vedem ca oricum sunt mult peste. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca si ei primesc sporuri. Si ei vor creste ca si salarizare, dar vor creste etapizat.

Anul trecut a fost o crestere in sistemul de sanatate de 15%, anul acesta sigur ca au avut o crestere pe net doar de 4% din cauza faptului ca s-a aplicat transferul contributiilor, dar anul viitor nu mai este niciun fel de transfer al contributiilor si vor creste cu 25% din diferenta. Ce inseamna 25% din diferenta? O persoana care are acum un salariu de 2.000 de lei dar se uita in grila si vede ca in 2022 trebuie sa ajunga la 6.000 de lei, are o diferenta de 4.000 de lei in care trebuie sa creasca in acesti ani, deci el va creste cu 1.000 de lei in fiecare an. O alta persoana care se uita in grila si vede ca are 6.000 de lei acolo si acum are 5.000 de lei stie ca va creste cu 250 lei in fiecare an, pe diferenta", a declarat Olguta Vasilelscu.

Potrivit ministrului, sunt angajati din sistem care protesteaza, dar nu este vorba despre medici, ci despre brancardieri si infirmiere, ale caror venituri s-au diminuat in martie din cauza reducerii sporurilor, care au trebuit sa se incadreze in anvelopa de 30%.

Olguta Vasilescu a dat ca exemplu o infirmiera, la carei venit a scazut de la 3.220 lei in februarie la 3.035 lei in martie, sau al unei ingrijitoare, unde acesta scazut de la 2.955 lei la 2.864 lei.

