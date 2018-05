Olguta Vasilescu, dezvaluiridespre salariile si pensiile romanilor. Apar noi criterii de calcul. Cine pierde, cine castiga

olguta

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a facut dezvaluiri despre Legea Salarizarii si noua Lege a Pensiilor.

"25% din programul de guvernare se aplica de catre ministerul Muncii. De aceea, suntem si atat de vizibili. De legea salarizarii aveam nevoie de acum cativa ani, insa nimeni nu a vrut sa-si asume pentru ca se stia ca vor fi provocate nemultumiri.

Noi am facut o lege cadru, care presupune ca toti medicii, de exemplu, au acelasi salariu de incadrare. Diferenta se face din sporuri, pe locul de munca.

La fel a trebuit sa tinem seama de echitatea sistemului de salarizare.

La aceasta lege cadru vine in completare un regulament de sporuri, care apare la mai multe ministere. Vechea lege prevedea 30% anvelopa totala de sporuri. Asta nu inseamna ca toata lumea ia 30%. Unii iau mai mult, altii deloc.

Managerii sunt cei care stabilesc cuantumul sporurilor", a declarat ministrul Muncii.

Angajatii din Romania, mult peste 6 milioane

Lia Olguta Vasilescu a precizat ca numarul angajatilor din Romania este mult mai mare decat cel de peste sase milioane, pe care il arata aplicatia Revisal, intrucat in Registrul de evidenta a salariatilor nu sunt inclusi si functionarii publici.

„Am vazut ca prezentati ca fiind numarul real de persoane angajate, 6.300.000. Este mai mare. Noi luam aceste cifre din Revisal, dar in Revisal nu sunt functionarii publici, nu sunt cei din Armata, Politie. Sunt foarte multe categorii care nu apar in Revisal, deci numarul de angajati din Romania este mai mare de 6.300.000.

Avem o problema uriasa in constructii. Somajul real calculat de noi, cu cifre exacte, este 3,9%. Este foarte mic. Santierele sunt goale in constructii: vin, stau o luna-doua, se formeaza, se califica la locul de munca si pleaca in strainatate", a declarat ministrul Muncii.



Lia Olguta Vasilescu a mai spus ca, desi isi doreste ca romanii sa lucreze in tara noastra, multi angajatori vor muncitori din afara Uniunii Europene.

„Traim in Romania, vreau sa vina romanii in Romania, dar e o presiune foarte mare. Am dezvoltat tot felul de programe, inclusiv cu Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni. Avem o lege care spune ca daca vrei sa iei un lucrator din afara UE, din Sri Lanka, trebuie sa ii dai salariu mediu pe economie. La moda e acum Vietnam, Sri Lanka, asta cer patronii, muncitori de acolo. Eu le-am spus sa le dea romanilor salariul mediu", a completat ministrul.

Legea pensiilor este gata

Lia Olguta Vasilescu a declarat ca noua lege a pensiilor este gata, in scurt timp urmand sa fie prezentat actul normativ.

In martie, ministrul Muncii dezvaluia ca noua lege a pensiilor va lua in calcul acordul global, "pentru ca au fost pensionari care au avut la 13-lea salariu", dar si alte drepturi care pana acum nu le-au fost luate in calcul.

De asemenea, va fi facuta o diferentiere intre pensionarii care au un stagiu mai mic de 10 ani fata de ceilalti care au contribuit peste 10 ani.

Ministrul Muncii spunea atunci ca noua legea nu va da peste cap sistemul de pensii pentru ca nu sunt modificari spectaculoase.

