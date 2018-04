Olimpiada nationala de religie – Cult ortodox, la Iasi

ortodox google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 12-14 aprilie 2018, judetul Iasi este gazda Olimpiadei Nationale de Religie – Cult Ortodox, eveniment ce reuneste 256 de elevi din clasele VII-XII , 43 de profesori insotitori din intreaga tara si 30 de membri ai comisiei centrale. Organizata de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi cu sprijinul Colegiului National „Costache Negruzzi" Iasi, competitia le va testa elevilor cunostintele din sfera teologica si va evidentia in acelasi timp aptitudinile lor literare. Festivitatea de deschidere a Olimpiadei are loc joi, 12 aprilie, incepand cu ora 18:00, la Catedrala Mitropolitana si va continua in Sala „Iustin Moisescu" a Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. "Spatiul sacr ...