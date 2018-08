Olimpicii ieseni care au castigat aurul in Canada vin inapoi acasa. Vor fi felicitati personal de reprezentantii ISJ Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei trei olimpici ieseni care au castigat medalii de aur in Canada vor ajunge inapoi acasa in cursul zilei de astazi, iar in jur de ora 19.00 vor fi prezenti la sediul Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Iasi. Ei vor fi intampinati de parinti, prieteni, colegi, profesori si de reprezentanti ai ISJ. Cea de-a XV-a editie a Olimpiadei Internationale de Geografie, din perioada 1- 6 august 2018 desfasurata in Quebec, Canada, aduce un succes rasunator geografiei romanesti, echipajul tarii noastre clasand Romania pe primul loc intre cele peste 50 de natiuni participante, cu trei medalii de aur si o medalie de argint, cu cel mai mare punctaj cumulat in urma celor trei probe de concurs: proba teoretica, proba practica si testul mu ...