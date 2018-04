Omar Hayssam este la un pas de a fi eliberat! Ce a decis Tribunalul Dambovita

Omar Hayssam google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Omar Hayssam a fost condamnat de instantele din Romania in mai multe dosare: 20 de ani de inchisoare pentru rapirea jurnalistilor romani in Irak, 16 ani de inchisoare in dosarul "Volvo Truck", trei ani de inchisoare in dosarul "Foresta Nehoiu", doi ani de inchisoare pentru trecerea frauduloasa a frontierei. Tribunalul Dambovita a amanat, marti, pentru data de 15 mai, judecata in dosarul privind cererea de intrerupere a executarii pedepsei din motive medicale a lui Omar Hayssam, sirianul cerand, prin aparator, o noua expertiza medico-legala. Potrivit datelor furnizate AGERPRES de reprezentantii instantei, cauza a fost amanata pentru data de 15 mai, urmand ca, la data de 24 april ...