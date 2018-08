Omul de afaceri Elon Musk a șocat piața anunțand retragerea Tesla de la bursa. Mișcare geniala sau sinucidere economica, ce spun analiștii

Comisia americană pentru bursă şi valori mobiliare ar fi întrebat Tesla dacă afirmaţiile făcute de Elon Musk referitoare la retragerea companiei de la bursă sunt adevărate şi care este motivul pentru care anunţul a fost făcut pe Twitter, potrivit unor surse citate de Dow Jones, în timp ce analiştii de pe Wall Street şi-au exprimat scepticismul că Musk poate atrage finanţarea necesară pentru reuşita acestui plan.

Musk a şocat piaţa, marţi, anunţând pe Twitter că se gândeşte să retragă Tesla de la bursă, la preţul de 420 de dolari pe acţiune.

Acţiunile Tesla au evoluat în uşoară scădere, miercuri, după ce marţi au închis în creştere cu 11%, la 379,57 dolari pe unitate.

Caz TULBURĂTOR la Oradea - Bunică înjunghiată de nepoata de 13 ani

”Având în vedere procesul haotic al anunţului din după-amiaza trecută, impresia noastră iniţială a fost că Elon Musk a făcut public planul fără că se consulte cu board-ul directorilor sau cu acţionarii majoritari”, au scris analiştii Bernstein într-o notă intitulată “Going private? Who knows... does Elon?” (Trecerea în privat? Cine ştie...Elon ştie?”), potrivit Reuters, scrie news.ro.

Majoritatea analiştilor sunt sceptici, dar unii au spus că acordul s-ar putea materializa dacă Musk va reuşi să atragă finanţarea. Compania are deja o investiţie de 2 miliarde de dolari din partea fondului suveran de investiţii al Arabiei Saudite, precum şi din partea Tencent, care a cumpărat o participaţie de 5% în 2017.

Retragerea Tesla de la bursă l-ar scoate pe Musk din arena publică şi l-ar feri de critici. Musk deţine o participaţie de 20% la producătorul de automobile electrice.