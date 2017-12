Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat la 6 ani si 3 luni inchisoare. Decizia nu este definitiva

Nelu Iordache google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Omul de afaceri Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucuresti la 6 ani si 3 luni inchisoare cu executare intr-un dosar in care este acuzat de mai multe infractiuni, printre care si fraude cu fonduri europene alocate pentru constructia autostrazii Nadlac - Arad, anunta Agerpres. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel. Potrivit deciziei instantei, Nelu Iordache a primit 3 ani pentru savarsirea infractiunii impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene, un an pentru utilizare cu rea-credinta a creditului societatii in forma continuata, 3 ani si 3 luni pentru delapidare in forma continuata, un an pentru fals in inscrisuri su ...