Omul de incredere al securistului Gabriel Oprea, condamnat la inchisoare

Alin Tucmeanu, fostul secretar de stat din Ministerul Sanatatii a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 2 ani si 6 luni inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de complicitate la dare de mita intr-un dosar legat de incheierea unui contract privind achizitia de aparatura medicala. Potrivit deciziei instantei, omul de incredere al securistului Gabriel Oprea va sta 4 ani sub supraveghere. In aceasta perioada Alin Tucmeanu trebuie sa frecventeze un program de reintegrare sociala si sa efectueze 100 de zile munca in folosul comunitatii in cadrul Administratiei Domeniului Public Sector 2 sau al Fundatiei pentru Promovarea Sanctiunilor Comunitare. Initial, instanta de fon ...