Omul de stiinta australian ce a decis ca vrea sa fie eutanasiat la 104 ani: 'Imi pare cu adevarat rau ca am ajuns la aceasta varsta. Nu sunt fericit'

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La 104 ani, David Goodall, doctor in ecologie, a luat decizia sa fie eutanasiat. Desi nu sufera de nicio boala grava, australianul doreste sa isi incheie socotelile cu viata pentru ca resimte lipsa de independenta din cauza varstei avansate, informeaza BBC. ”Imi pare cu adevarat rau ca am ajuns la aceasta varsta. Nu sunt fericit. Vreau sa mor. Nu am un motiv anume de tristete. Un lucru trist este sa fii impiedicat sa o faci”, a declarat David Goodball luna trecuta, in ziua in care a implinit 104 ani. David Goodball a publicat peste 100 de lucrari stiintifice pe parcursul unei cariere de 70 de ani. El detine in prezent titlul de cercetator-asociat onorific al Universitatii Edith Cowan. In Australia, moartea asistat ...