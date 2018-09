Opera ieseana va invita la o seara magica de spectacol in aer liber. Accesul este liber

Magia serii in sunet si lumina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Opera Nationala Romana Iasi - ONRI va invita la cel mai iubit si asteptat spectacol de opera in aer liber, „Magia serii in sunet si lumina”, editia a VIII-a. Impresionantul eveniment va avea loc sambata, 15 septembrie 2018, de la ora 20:30, pe esplanada Teatrului National Iasi. Accesul publicului este liber. Momentele artistice vor fi sustinute de solistii, baletul, corul si orchestra Operei Nationale Romane Iasi sub bagheta dirijorului Alessandro Cedrone. Dupa absolvirea conservatorului ca dirijor, sub indrumarea maestrului Dario Lucantoni, Alessandro Cedrone a urmat diverse cursuri la asociatia „F. Fenaroli" din Lanciano, Academia de Muzica " ...