Operațiune DIFICILA a salvamontiștilor: Mai multe persoane sunt blocate in telegondola din Piatra Neamț

Un metrou cu 2.000 de calatori la bord a fost la un pas de a deraia, in urma cu doua saptamani, in urma unei defectiuni aparute la sistemul de directie, a declarat, luni, Ion Radoi, presedintele Sindicatului Liber Metrou (USLM).

Concursul inedit organizat de Realitatea Tv a ajuns la final. Am primit sute de răspunsuri la întrebarea "Care credeți că este secretul relației atât de trainice dintre Liviu Dragnea și Darius Vâlcov?" Citește mai departe...

Mai multe persoane au rămas blocate, luni seara, în cabinele telegondolei din Piatra Neamț. Salvamontiștii urmează să intervină pentru coborârea tuturor persoanelor blocate.(NU RATA, AICI: GIGI BECALI E ISTORIE! DANS EPOCAL AL LUI LIVIU DRAGNEA! SALAM I-A CÂNTAT „LASĂ LUMEA SĂ VORBEASCĂ”, IAR LIDERUL PSD A „BĂTUT-O MĂRUNȚEL”) Șeful Serviciului Salvamont Neamț, Raul Papalicef, a declarat […] The post Stare de alertă în Piatra Neamț! Mai multe persoane au rămas blocate în telegondolă! appeared first on Cancan.ro.