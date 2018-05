Operațiunea ”Pașapoarte oficiale pentru frațiorii mei”! CANCAN.ro a descoperit filiera prin care ex-iubitul Oanei Zavoranu a infiltrat in sistem un condamnat penal și un tovaraș care i-a fost aproape la alegerile de la Primarie

Recep Tayyip Erdogan: Israelul trebuie tras la raspundere pentru violentele din Fasia Gaza Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, vineri, că Israelul trebuie tras la răspundere pentru folosirea violenţei împotriva palestinienilor în Fâşia Gaza, catalogând acţiunile Israelului drept ”atrocităţi şi terorism de stat”, relatează site-ul agenţiei Anadolu.

Sfarșitul erei diesel este mai aproape decat am putea crede În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă propune un articol din România Liberă pe tema intensificării dezbaterilor legate de interzicerea treptată a autovehiculelor diesel.România Liberă: /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.stiripesurse.ro.@ Article P ...

Claudiu Manda, dezvaluiri din audierea lui Coldea in Comisia SRI: Intalniri conspirative intre procurori, ofiteri si martori, in afara sediului DNA (VIDEO) Claudiu Manda, șeful Comisiei parlamentare pentru controlul SRI, a vorbit la Antena 3 despre modul în care se făceau anchetele penale cu echipe mixte ale SRI și DNA.Potrivit parlamentarului PSD, discuțiile din cadrul Comisiei au arătat că SRI propunea martori-denunțători procurorilor și că unii dint ...

ȘOC la PRO TV și PREMIERA in istoria emisiunii 'Romanii au talent'! 71 de copii au fost UMILIȚI: Cine a ajuns in finala - VIDEO Emisiunea ”Românii au talent” a oferit o nouă premieră în istoria sa! Publicul a decis, iar juriul a votat. Vineri seara, 10 semifinaliști s-au luptat pentru a ajunge în finală: corul de copii Unison, Natalia Duminică, 7 Klase, Ștefan Glăvănescu, Duo Romance, ADNEU, Bianca Ceaușescu, Rareș Florescu, ...

Franta vrea sa interzica utilizarea colorantului E 171 in alimentatie Franţa vrea să interzică utilizarea în produsele alimentare a nanoparticulelor de dioxid de titan, ale căror efecte asupra sănătăţii nu sunt cunoscute, şi solicită măsuri şi din partea Uniunii Europene, informează AFP. /* (c)AdOcean 2003-2017, SomaSocial_ro.stir ...

Iohannis, sesizare de neconstituționalitate asupra Legii privind organizarea și desfașurarea referendumului FacebookTwitterAbonare Adresa de e-mail: Președintele Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale, vineri, o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului. Redăm textul inte ...

Simona Halep. Numarul 1 WTA s-a calificat in semifinale la Roma, unde o va intalni pe Sarapova Simona Halep, numărul unu mondial, s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Roma, dotat cu premii totale de 3.351.729 dolari, vineri seara, după ce a învins-o pe Caroline Garcia (Franţa), cu 6-2, 6-3. Citește mai departe...

Avocata ”Camatarilor” & un celebru afacerist au negociat șpaga pentru judecatoare: ”Burlanca e o fata dulce…” / ”Hai sa facem sa scap subțire! Ii dau toți banii, 300.000 €…” CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, interceptările care au înfundat-o pe judecătoarea Elena Burlan, soția lui Marcel Pușcaș, plasată în arest la domiciliu de Curtea de Apel București, după ce a fost acuzată că a luat mită de la mai mulți interlopi. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă […] The post Avocata ”Cămătarilor” & un celebru afacerist au negociat șpaga pentru judecătoare: ”Burlanca e o fată dulce…” / ”Hai să facem să scap subțire! Îi dau toți banii, 300.000 €…” appeared first on Cancan.ro.

Milionari arabi și evrei s-au ”batut” ca pe ringul de box cu șampanii scumpe! Mega-party-urile se țin lanț în cluburile de fițe din Capitală, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente extravaganțe care au marcat viața de noapte bucureșteană. În urmă cu câteva zile, în clubul BOA – Beat of Angels -, mai mulți petrecăreți excentrici s-au ”bătut” în șampanii de zeci de […] The post Milionari arabi și evrei s-au ”bătut” ca pe ringul de box cu șampanii scumpe! appeared first on Cancan.ro.