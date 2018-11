Operatie in premiera la Spitalul Judetean Constanta. Ce echipa de medici a efectuat interventia. Cat a durat si la ce se refera

Potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei noastre noutatea în cazul acestei intervenții este că s-a folosit o matrice de colagen care duce la regenerarea cartilajului articular, in cazul defectelor bine delimitate, la pacientii cu varste cuprinse intre 18 si 55 ani.



Astfel de intervenții s-au mai realizat în alte centre medicale din țară dar niciodată în cadrul SCJU “Sf. Apostol Andrei” Constanța.



Tehnica implică o metodă specifică de preparare intraoperator a unui gel de fibrină, care are rol atât de adeziv, cât și de stimulare a formării de celule care stimulează colagenul.

O echipă de medici din cadrul secției clinice Ortopedie – Traumatologie a utilizat pentru prima dată, în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” metoda inovativă de reparare biologică a defectelor de cartilaj articular.De mare importanță pentru succesul acestei tehnici sunt preparea și uscarea zonei de cartilaj care primește matricea dar și rapiditatea cu care se face acest lucru, a declarat doctorulși medic în cadrul secției clinice Ortopedie-Traumatologie.Pacientul supus intervenției prezenta în plus o leziune completă a ligamentului încrucișat anterior la același genunchi, care a fost rezolvată în cadrul aceluiași timp operator.Astfel, în prima parte a intervenției s-a realizat reconstrucția artroscopică a ligamentului încrucișat anterior iar în a doua parte s-a implantat biomatricea de colagen la nivelul defectului de cartilaj, prin abord minim invaziv.Pacientul se poate sprijini pe membrul inferior după 6 săptămâni de la intervenție, după 6 luni îi este permisă alergarea iar după un an se permit schiatul și sporturile de contact. Recuperarea genunchiului în ceea ce privește reconstrucția ligamentului se face în aceiași parametrii, în primele 6 săptămâni postoperator.Clinica Ortopedie-Traumatologie din cadrul SCJU Sf Apostol Andrei Constanța dispune de 55 de paturi.În cadrul acesteia se efectuează peste 2300 de intervenții chirurgicale pe an.