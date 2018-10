Operatiile estetice au desfigurat-o! Cum arata Gabriela Spanic astazi

Gabriela Spanic (44 de ani), una dintre cele mai iubite actrite de telenovele din lume, care pana nu de mult era preferata barbatilor din intreaga lume, a devenit de nerecunoscut. La doar 42 de ani, aceasta are chipul desfigurat de operatiile estetice numeroase.

Celebra actrita, care a fost si in Romania, era una dintre cele mai invidiate femei din Venezuela si Mexic pentru frumusetea ei si silueta impecabila, insa interventiile chirurgicale numeroase i-au schimbat radical infatisarea si in loc sa o ajute sa capete un chip mai frumos, operatiile nu au facut nimic altceva decat sa o urateasca si sa ii distruga fata frumoasa.

In ultimii ani, Gabriela Spanic, care traieste de cativa ani in Mexic, a trecut printr-o serie de operatii estetice care i-au schimbat radical infatisarea. Ea si-ar fi facut facut implant in pometi, si-ar fi marit buzele, sanii si posteriorul. Spanic a fost recent protagonista unui nou scandal. Publicatiile din Mexic au scris despre ea ca si-ar fi schimbat orientarea sexuala si ca s-ar iubi cu o femeie frumoasa, o afacerista brazilianca. Insa, Gaby a negat zvonurile spunand ca s-a saturat de inventiile presei si ca ea nu este lesbiana, iar brazilianca ii este doar o foarte buna amica.

Asistenta ei a incercat sa o omoare

Actrita a fost in urma cu sase ani si victima unei tentative de asasinat. Ea a fost otravita, aparent de fosta ei asistenta personala, Maria Celeste Fernandez. Atunci au avut de suferit atat diva, cat si fiul ei si mama, toti ramanand cu sechele grave ale intoxicatiei cu sulfat de amoniu.

Credea ca nu o sa scape cu viata in 2010, cand ea, fiul ei de cativa anisori, dar si mama ei au ajuns la spital mai mult morti decat vii, dar Gabriela Spanic si ai ei au reusit sa supravietuiasca otravii ingerate din mancare si lichide timp de mai multe luni.

Gabriela Spanic a fost Miss Venezuela

Diva a marturisit, in 2013, ca din pacate, sanatatea ei e foarte subreda din cauza sulfatului de amoniu care i-a afectat organele, in principal plamanii si ficatul. Acestia nu mai functioneaza la parametrii normali fiind deteriorati ireversibil. “Unul din plamani e inutil si respira foarte greu. Pot muri in somn, sufocata. Ficatul otravit trebuie sustinut cu vitamine si tratamente, dar imbunatatirile sunt mici. Sufar de nevralgii puternice, la fel si mama mea. Iar fiul meu de cinci ani are imunitatea la pamant, fiind mai mereu bolnav”, a marturisit trista “Usurpardora”.

Gaby a castigat, in 1992, titlul de Miss Venezuela, lucru care i-a deschis poarta spre lumea actoriei. Rolurile importante care au facut-o celebra in toata lumea au fost cele din telenovelele „Stapana” si din „Uzurpatoarea”, unde a avut dublu rol.

