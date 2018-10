Operatiune istorica realizata de Interpol! Sute de tone de medicamente au fost confiscate

medicamente ilegale google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Raiduri coordonate ale politiei intreprinse in 116 tari s-au soldat cu confiscarea a 500 de tone de produse farmaceutice ilegale disponibile online, inclusiv medicamente anticancer, analgezice contrafacute si seringi medicale ilegale, a anuntat marti Interopol, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Interopol, cu sediul central in Franta, la Lion, a precizat ca o operatiune cu nume de cod Pangea XI a dus la 859 de arestari pe plan global si la confiscarea de produse farmaceutice potential periculoase, in valoare de circa 14 milioane de dolari. "Concentrandu-se pe serviciile de livrare operate de retele infractionale organizate, operatiunea a dus la inchiderea a 3.671 de linkuri web, inclusiv ...