Opinie: Decizia lui Iohannis va creste tensiunea Pietei

În REVISTA PRESEI de astăzi, stiripesurse.ro vă propune o analiză pe tema situației politice interne și a modului cum va fi percepută ”în stradă” decizia președintelui Iohannis de a o desemna pe social-democrata Viorica Dăncilă pentru a forma un nou Guvern.

Adevarul:

Indirect, decizia domnului Iohannis cu privire la Viorica Dăncilă va aprinde sâmbătă Piaţa. Vor fi proteste semnificativ mai mari decât în ultimele luni, tocmai pentru că unora li se pare că ne-am întors de unde am plecat, la infama Ordonanţă 13. Este sau nu un calcul asumat de opoziţie, este domnul preşedinte pur şi simplu învins, chiar nu mai contează, ideea rămâne că suntem în faţa unei schimbări dramatice în viitorul democraţiei noastre reprezentative. Iar viitorul este sumbru, în lipsa speranţei. Într-un sens, realitatea aceasta, senzaţia de singurătate este acum absolută. Domnul Iohannis întrupa o speranţă, pe ideea unicului reprezentant instituţional care mai putea lupta cu percepţia aceasta. Este neclar dacă ce a ales să facă îi torpilează al doilea mandat sau îl reconfirmă într-un centrist interesat de stabilitatea ţării. Cel mai probabil, însă, electoratul domniei sale s-a mutat la stânga câteva procente. În situaţia în care va avea un contracandidat din partea PSD, nu prea contează - şi cred că asta a fost şi în calculul său final. Ce vă enervează mai mult, că a dat Iohannis un pas înapoi, cu puţine alte soluţii realiste sau PSD-ul? Ah, bun, poftiţi la vot, atunci! Nu mai vorbesc de presiunile externe, nevoia de stabilitate şi zeci de alţi factori pe care un preşedinte trebuie să le ia în considerare, pe lângă poziţionarea politică simplă.

De cealaltă parte, domnul Iohannis ar putea chiar fi acuzat că a aprins fitilul la un butoi cu pulbere. În lipsa speranţei, ce mai opreşte protestele să crească în intensitate, poate chiar să o ia într-o direcţie periculoasă? Dacă vor fi împinse într-acolo? Cum va reacţiona noul Executiv, cu un premier slab şi atent controlat, dacă nu de superiorii partidului, în mod cert de nişte consultanţi care-şi vor merita salarii exchivalente cu greutatea lor în aur, pentru miracolul de imagine pe care-l vor executa pe doamna Dancilă? (Mai multe detalii AICI

Ziarul Financiar:

În aceste condiţii, lucrurile se petrec mult mai lent în companii, în multinaţionale şi în firmele private, pentru că aceia care au puterea nu prea mai vor să rişte, nu vor să schimbe lucrurile în jurul lor.

Ei trăiesc într-un trecut în care le-a fost şi le este bine şi de aceea viitorul nu li se mai pare atrăgător.

În ultimii 27 de ani România a trăit extrem de intens, urmele acestei perioade cu creşteri explozive şi prăbuşiri neaşteptate se văd pe faţa multora dintre voi.

Cine a ajuns într-o poziţie de manager, cu peste 2.500 de euro net în mână, plus ceva bonusuri, nu mai are chef să o ia de la capăt, nu prea mai are chef să aibă iniţiative, nu prea mai are chef să fie lider şi să aibă grijă de alţii, nu prea mai are sens pentru ei să se afirme.

În aceste condiţii, foarte mulţi, cei mai mulţi dintre voi, vă apăraţi poziţiile obţinute, ca să nu fiţi daţi la o parte. Iar această apărare îmbracă toate formele, începând de la scăderea dorinţei de a spune punctul de vedere în şedinţe, în ierarhie, până la a te ascunde după proceduri, ca la stat.