Opinie: Semnalul lui Adrian Nastase pentru PSD

Semnalul ca Liviu Dragnea este din ce in ce mai vulnerabil in PSD nu vine, in mod paradoxal, de la premierul Mihai Tudose, chiar daca acesta i-a aplicat cateva lovituri succesive grele, incepand cu negarea statului paralel, pana la avizul negativ pentru proiectul celor doi lideri ai majoritatii